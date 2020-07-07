47news: Причиной обысков у генерала Абакумова стал дорогой внедорожник

Сотрудников управления собственной безопасности ГУ МВД и следователей СК во время обысков в квартире и на даче экс-начальника тыла петербургского главка особо интересовали документы на покупку внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Об этом сообщает 7 июля издание 47news.



По версии следствия, сообщает издание, автомобиль приобретался на средства Фонда содействия программам ГУВД Петербурга и Ленобласти на Красных Текстильщиков, где городской Следком также провёл обыски.



Журналисты выяснили, что фонд действительно покупал такой автомобиль 2018 года выпуска. Но на нем якобы передвигается директор организации Комаров. У отставного генерала также есть машина такой модели, но 2013 года выпуска.

