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07.07.2020 14:28
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47news: Причиной обысков у генерала Абакумова стал дорогой внедорожник

Сотрудников управления собственной безопасности ГУ МВД и следователей СК во время обысков в квартире и на даче экс-начальника тыла петербургского главка особо интересовали документы на покупку внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Об этом сообщает 7 июля издание 47news.

По версии следствия, сообщает издание, автомобиль приобретался на средства Фонда содействия программам ГУВД Петербурга и Ленобласти на Красных Текстильщиков, где городской Следком также провёл обыски.

Журналисты выяснили, что фонд действительно покупал такой автомобиль 2018 года выпуска. Но на нем якобы передвигается директор организации Комаров. У отставного генерала также есть машина такой модели, но 2013 года выпуска.

Как писала «Фонтанка», следственные действия прошли утром 7 июля не только у Ивана Абакумова, но и у его бывшего зама, а также, по предварительной информации, у главы правового управления ГУ МВД. Обыски проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела о «злоупотреблении должностными полномочиями», в котором следствие пытается выяснить судьбу 8 млн рублей, полученных в 2008 году фондом от бизнесменов.

При этом мероприятия связывают с так и не разрешившимся конфликтом экс-начальника тыла с новым, московским руководством петербургского главка.

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Комментарии (3)

dedmoroz_5e4d8827384c2
в городе на таком шарабане самое то ездить, плохо видно с высоты даже кто вокруг тебя, как бы кого не раздавить ненароком
leningradec67
Еще один генерал с небес на землю добро пожаловать. Высоко летал, вероятно, много воровал в своем тылу.. думал так всегда будет... был ты в своих кругах всем, а теперь поживешь никем.
alexadmin
Бггг. Если у каждого чиновника поинтересоваться на предмет дорогих внедорожников, то Колыма населеннее Москвы станет.
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