В Москве у здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты в поддержку советника главы Роскосмоса, бывшего сотрудника «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, задержанного по подозрению в госизмене. Об этом 7 июля в Twitter сообщила журналистка Олеся Герасименко. Она подчеркнула, что акции продлятся весь день. На выложенных ею кадрах видно, как с плакатом на улице стоит глава международного отдела издания «Коммерсант» Елена Черненко.



«Требуем открытости информации и справедливости в отношении Ивана Сафронова», — гласит надпись на баннере. Как сообщает "Медуза", Черненко уже задержали полицейские.