В Москве начались пикеты в поддержку подозреваемого в госизмене Ивана Сафронова. Организаторы обещают не останавливаться
В Москве у здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты в поддержку советника главы Роскосмоса, бывшего сотрудника «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, задержанного по подозрению в госизмене. Об этом 7 июля в Twitter сообщила журналистка Олеся Герасименко. Она подчеркнула, что акции продлятся весь день. На выложенных ею кадрах видно, как с плакатом на улице стоит глава международного отдела издания «Коммерсант» Елена Черненко.
«Требуем открытости информации и справедливости в отношении Ивана Сафронова», — гласит надпись на баннере. Как сообщает "Медуза", Черненко уже задержали полицейские.
на лубянке начались пикеты с требованием честного и открытого расследования дела ивана сафронова. будут идти весь день. на фото - спецкор и глава международного отдела ид ъ Елена Черненко pic.twitter.com/6ZkgKeHV0H— герасименко (@planca) July 7, 2020
Журналист Сафронов был задержан во вторник по подозрению в государственной измене. По данным силовиков, он якобы «собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну». При этом, по уверениям главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в госкорпорации не сомневаются в порядочности журналиста. Доступа к закрытым данным во время работы там он не имел.
Обыски во вторник также начались у руководителя издания «Холод» Таисии Бекбулатовой. Она была близко знакома с Сафроновым и с 2012 по 2017 год работала корреспондентом отдела политики в «Коммерсанте».