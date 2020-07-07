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07.07.2020 14:42
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В Москве начались пикеты в поддержку подозреваемого в госизмене Ивана Сафронова. Организаторы обещают не останавливаться

В Москве у здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты в поддержку советника главы Роскосмоса, бывшего сотрудника «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, задержанного по подозрению в госизмене. Об этом 7 июля в Twitter сообщила журналистка Олеся Герасименко. Она подчеркнула, что акции продлятся весь день. На выложенных ею кадрах видно, как с плакатом на улице стоит глава международного отдела издания «Коммерсант» Елена Черненко.

«Требуем открытости информации и справедливости в отношении Ивана Сафронова», — гласит надпись на баннере. Как сообщает "Медуза", Черненко уже задержали полицейские.

Журналист Сафронов был задержан во вторник по подозрению в государственной измене. По данным силовиков, он якобы «собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну». При этом, по уверениям главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в госкорпорации не сомневаются в порядочности журналиста. Доступа к закрытым данным во время работы там он не имел.

Обыски во вторник также начались у руководителя издания «Холод» Таисии Бекбулатовой. Она была близко знакома с Сафроновым и с 2012 по 2017 год работала корреспондентом отдела политики в «Коммерсанте».

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Комментарии (2)

Алексей Власов
Все эти советники, как и помощники депутатов в прошлом, расходный материал.
Mozg
Помешал кому-то продавать оружие боевикам на ближний восток?
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