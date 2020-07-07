Delivery Club пообещал первые выплаты курьерам-забастовщикам до конца дня. Следственный комитет начал проверку

«В воскресенье нам стало известно о задолженности одной из логистических компаний перед курьерами. За полтора прошедших дня был составлен реестр курьеров, ожидающих выплат, также все курьеры индивидуально проинформированы о дальнейших действиях. Как мы уже говорили, долги перед курьерами будет полностью погашены в ближайшее время. Мы рассчитываем, что курьеры получат первые выплаты сегодня», — рассказали «Фонтанке» в компании 7 июля.

Представители Delivery Club заявили, что расплатятся с курьерами, которые начали забастовку. Первые деньги придут им в ближайшее время.

И добавили, что сейчас сервис работает в штатном режиме, количество курьеров на смене ежедневно соответствует плановому.

«Проблемы возникли у одного из наших второстепенных логистических партнеров, они не оказывают влияния на работу сервиса. Мы не приемлем такой работы партнеров с курьерами, поэтому договор с этой компанией находится в стадии расторжения», — отметили в Delivery Club.

В ГСУ СК России по Москве сообщили, что после публикаций в СМИ о невыплатах зарплаты курьерам организована доследственная проверка. Руководство территориального следственного подразделения ведомства выехало в офис компании для проведения личного приема работников.

Ранее курьеры Delivery Club заявили о «рабских условиях труда» и объявили забастовку с 7 июля, а 9 числа обещали прийти к офису владельца сервиса. Всего денег ждут, по их словам, около 300 человек.