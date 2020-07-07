В Петербурге оправдали экс-директора финского завода. Он распродавал оборудование, чтобы выплатить долги по зарплатам

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 7 июля, Пушкинский райсуд оправдал Дмитрия Лазарева за отсутствием состава преступлений. По версии следствия, Лазарев, будучи гендиректором АО «Финнград», с марта по июль 2018 года договорился о продаже сторонней фирме оборудования завода за 20 тысяч рублей при обременении в виде залога у банка и рыночной стоимости в два раза выше.

В Петербурге вынесен оправдательный приговор экс-директору одного из крупнейших в городе производителей бетона «Финнград». Подопечные Бастрыкина увидели в его действиях букет уголовных статей, суд состава не разглядел.

Часть вырученных денег пошла на зарплаты рабочим. Лазареву вменили злоупотребление должностными полномочиями (201 УК), растрату (160 УК), невыплату зарплаты (145.1 УК) и сокрытие средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов (199.2 УК). Следователи подсчитали, что в срок не выплатили 18 млн рублей налогов.



В июле 2018-го Лазарев оставил пост гендиректора и через три месяца был задержан. Как писала «Фонтанка», начало уголовному делу положил один из рабочих, который прорвался на личный приём к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и пожаловался, что уже несколько месяцев вместе с почти двумя сотнями коллег не видел зарплату.



«Финнград» на тот момент переживал непростые времена. За 2017 год при выручке в 341 млн рублей АО сгенерировало 118 млн рублей убытков. К бетонному заводу подали иск о банкротстве. При этом бывший юрист «Финнграда» утверждал, что Лазарев распродавал оборудование по дешёвке с согласия казахстанских бенефициаров АО.

