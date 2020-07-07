FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +18
71.34р80.56р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
07.07.2020 14:25
0
Печать

«Не создавать условий для времяпрепровождения». Лидер по новым случаям коронавируса Югра убирает скамейки для борьбы с пандемией

Власти Ханты-Мансийска решили убрать с городских улиц скамейки, чтобы таким способом замедлить распространение COVID-19.

«Скамейки специально решили убрать до окончания самоизоляции, поскольку погода хорошая, чтобы не создавать условий для времяпрепровождения на улице», — цитирует 7 июля заявление администрации города издание Znak.com.

Чиновники при этом пообещали не трогать скамейки во дворах. Кроме того, власти столицы Югры намерены обсудить вопрос закрытия торговых центров. Накануне в городе на самоизоляцию отправили детские сады.

С начала пандемии в Ханты-Мансийском автономном округе выявили уже 10 873 случая коронавируса. Регион вышел на второе место по ежедневному приросту заболевших COVID-19 в России.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний