«Не создавать условий для времяпрепровождения». Лидер по новым случаям коронавируса Югра убирает скамейки для борьбы с пандемией
Власти Ханты-Мансийска решили убрать с городских улиц скамейки, чтобы таким способом замедлить распространение COVID-19.
«Скамейки специально решили убрать до окончания самоизоляции, поскольку погода хорошая, чтобы не создавать условий для времяпрепровождения на улице», — цитирует 7 июля заявление администрации города издание Znak.com.
Чиновники при этом пообещали не трогать скамейки во дворах. Кроме того, власти столицы Югры намерены обсудить вопрос закрытия торговых центров. Накануне в городе на самоизоляцию отправили детские сады.
С начала пандемии в Ханты-Мансийском автономном округе выявили уже 10 873 случая коронавируса. Регион вышел на второе место по ежедневному приросту заболевших COVID-19 в России.