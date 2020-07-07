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07.07.2020 14:20
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Игрок в американский футбол подписал самый крупный контракт в истории спорта

Клуб по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» подписал самый дорогой контракт в истории с одним из своих спортсменов. Как сообщает CNN во вторник, 7 июля, 24-летний квотербек Патрик Махоумс получит 503 млн долларов за десять лет.

Контракт начнет действовать с сезона-2022. В 2020 году Махоумс стал самым молодым квотербеком в истории НФЛ, получившим звание самого ценного игрока в матче за Супербоул.

Ранее рекорд принадлежал бейсболисту «Лос-Анджелес Энджелс» Майку Трауту, который в 2019 году подписал 12-летнее соглашение на 430 миллионов долларов.

Напомним, что крупнейший контракт среди российских спортсменов летом прошлого года получил бывший хоккеист СКА Артемий Панарин.

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Комментарии (1)

260650801
Патрик, 503 миллиона - неровная цифра.
Вышли три мне, и у тебя останутся красивые 500...
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