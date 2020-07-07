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07.07.2020 14:09
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«Редкое заболевание». В ВОЗ оценили вспышку бубонной чумы в Китае

Всемирная организация здравоохранения подтвердила новые случаи бубонной чумы.

«Китай 6 июля сообщил ВОЗ о случае бубонной чумы в регионе Внутренняя Монголия. Чума является редким заболеванием, в основном в определенных географических зонах, где она все еще эндемична. В Китае в последнее десятилетие были зарегистрированы спорадические случаи появления чумы», — цитирует 7 июля заявление организации РИА Новости.

При этом в ВОЗ сообщили, что сейчас существуют антибиотики, которые помогают бороться против чумной бактерии. Человека можно спасти в течение суток после выявления симптомов.

В начале июля стало известно о случаях бубонной чумы в Китае и Монголии. Роспотребнадзор заверил, что угрозы распространения заболевания в России нет, однако власти Тувы уже озаботились профилактикой бубонной чумы.

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