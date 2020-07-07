Глава «Почты России» рассказал Путину, что организация собирается заняться медицинской диагностикой населения и учить бизнес работать онлайн
Генеральный директор «Почты России» Максим Акимов предложил президенту Владимиру Путину проект создания на базе отделений службы социальных центров на селе, которые займутся в том числе и медицинской диагностикой.
«Для 10 миллионов человек мы — единственная точка государственного присутствия. Мы им там и магазин, и банк, и сервисный центр, — заявил он 7 июля президенту. — Здесь можно зарегистрировать человека на ЕПГУ (Едином портале госуслуг), провести легкую медицинскую диагностику с помощью носимых предметов (это давление, пульс, измерение сахара) при соответствующей подготовке. Это финансовые сервисы, обучение людей, запись их на онлайн-курсы. Тем более приходит Интернет, людей нужно в эту историю вовлекать. Конечно, это может стать очень мощным стимулом, тем более у нас 11 тысяч отделений на селе».
Также Акимов представил продукт, который назвал «Почта-бизнес». «Почта» — это единственная организация, которая может из точки в точку (я не беру столицы), например из Челябинска в Хабаровск, доставить любое отправление, дать «облачные сервисы», бухгалтерию, коммерческий учет и, самое главное, научить людей вести бизнес онлайн», — считает начальник «Почты России».
В связи с этим Акимов попросил у главы государства поддержки — координационной. На что Путин ответил «хорошо».
В привычных областях работы, по словам начальника, всё в порядке: последние четыре недели выручка «Почта России» серьезно растет. Компания вернула позиции 2019 года, идет ростом к плану. Планируется увеличение заработных плат тысяч сотрудников с 1 ноября, и коронавирус не станет помехой.