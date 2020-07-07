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07.07.2020 14:04
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Глава «Почты России» рассказал Путину, что организация собирается заняться медицинской диагностикой населения и учить бизнес работать онлайн

Генеральный директор «Почты России» Максим Акимов предложил президенту Владимиру Путину проект создания на базе отделений службы социальных центров на селе, которые займутся в том числе и медицинской диагностикой.

«Для 10 миллионов человек мы — единственная точка государственного присутствия. Мы им там и магазин, и банк, и сервисный центр, — заявил он 7 июля президенту. — Здесь можно зарегистрировать человека на ЕПГУ (Едином портале госуслуг), провести легкую медицинскую диагностику с помощью носимых предметов (это давление, пульс, измерение сахара) при соответствующей подготовке. Это финансовые сервисы, обучение людей, запись их на онлайн-курсы. Тем более приходит Интернет, людей нужно в эту историю вовлекать. Конечно, это может стать очень мощным стимулом, тем более у нас 11 тысяч отделений на селе».

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

Также Акимов представил продукт, который назвал «Почта-бизнес». «Почта» — это единственная организация, которая может из точки в точку (я не беру столицы), например из Челябинска в Хабаровск, доставить любое отправление, дать «облачные сервисы», бухгалтерию, коммерческий учет и, самое главное, научить людей вести бизнес онлайн», — считает начальник «Почты России».

В связи с этим Акимов попросил у главы государства поддержки — координационной. На что Путин ответил «хорошо».

В привычных областях работы, по словам начальника, всё в порядке: последние четыре недели выручка «Почта России» серьезно растет. Компания вернула позиции 2019 года, идет ростом к плану. Планируется увеличение заработных плат тысяч сотрудников с 1 ноября, и коронавирус не станет помехой.

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Комментарии (9)

Swebaka
И зарплату он будет получать за всё. Вот молодец! Чем бы ни заниматься, лишь бы ничем не заниматься...
SanNik
Почта России собирается учить бизнесменов вести бизнес онлайн?
После таких слов этого чудака должны были уволить немедленно. ГосОрганизация, которая с треском проигрывает всем частным компаниям и чья прибыль идет за счет бюджетных организаций - то есть не умеет зарабатывать деньги от слова совсем - собирается учить людей зарабатывать деньги.
По факту - чей то ставленник решил побороться с Яндексом, Сбербанком за большой кусок бюджетного пирога под названием "цифровая экономика" с целью стать оператором направления и осваивать средства из бюджета.
Единственное, что умеют ГосМенеджеры Путина - это воровать - "осваивать бюджет".
Ничего толкового они создать неспособны - иначе бы работали в частном бизнесе, а не воровали деньги из бюджета.
avtech
медициной он решил заняться)) ржу не могу, вот же клоун, и он еще эту лапшу президенту на уши вешает, научился бы почту доставлять для начала
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