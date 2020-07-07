Генеральный директор «Почты России» Максим Акимов предложил президенту Владимиру Путину проект создания на базе отделений службы социальных центров на селе, которые займутся в том числе и медицинской диагностикой.



«Для 10 миллионов человек мы — единственная точка государственного присутствия. Мы им там и магазин, и банк, и сервисный центр, — заявил он 7 июля президенту. — Здесь можно зарегистрировать человека на ЕПГУ (Едином портале госуслуг), провести легкую медицинскую диагностику с помощью носимых предметов (это давление, пульс, измерение сахара) при соответствующей подготовке. Это финансовые сервисы, обучение людей, запись их на онлайн-курсы. Тем более приходит Интернет, людей нужно в эту историю вовлекать. Конечно, это может стать очень мощным стимулом, тем более у нас 11 тысяч отделений на селе».