Водитель, сбивший юного пешехода на скорости около 110 км/ч, получил два года колонии
Приморский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении водителя А., совершившего смертельное ДТП.
Как сообщает 7 июля объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, водитель полностью признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии-поселении.
ДТП произошло 30 июля 2019 года около 23 часов на Коломяжском проспекте, «Фонтанка» писала о нём. По данным УГИБДД, 46-летний мужчина на Ford Mondeo сбил 19-летнего парня, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход погиб на месте, сам водитель пострадал: судя по травмам, он не был пристёгнут. Очевидцы рассказывали, что водитель торопился — ехал со скоростью 110 км/ч.
По данным обвинения, А. за рулём чужого «Форда Мондео» в зоне ограничения скорости до 40 км/ч (перед пешеходным переходом) «проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке» — «избрал скорость для движения, которая значительно превышала разрешенную скорость на данном участке проезжей части и не обеспечивала ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований ПДД». Два автомобиля, ехавшие с ним в попутном направлении, стали снижать скорость, чтобы пропустить пешеходов. «Форд» же вообще не сбросил скорость.
Суд признал А. виновным в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ). Помимо двух лет, его приговорили к лишению водительских прав на 2 года. Гражданский иск признан судом по праву.