Приморский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении водителя А., совершившего смертельное ДТП.

Как сообщает 7 июля объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, водитель полностью признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии-поселении.

ДТП произошло 30 июля 2019 года около 23 часов на Коломяжском проспекте, «Фонтанка» писала о нём. По данным УГИБДД, 46-летний мужчина на Ford Mondeo сбил 19-летнего парня, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход погиб на месте, сам водитель пострадал: судя по травмам, он не был пристёгнут. Очевидцы рассказывали, что водитель торопился — ехал со скоростью 110 км/ч.