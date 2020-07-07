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07.07.2020 13:55
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Верзилов не попадет в Канаду, даже если границы откроют. Из-за двойного гражданства ему грозят выписать подписку о невыезде

Издателя «Медиазоны» допрашивают по делу о двойном гражданстве в СК. Как сообщает ведомство, ему может грозить наказание в виде штрафа либо обязательных работ на срок до четырехсот часов.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, в отношении Петра Верзилова возбуждено уголовное дело по статье 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства»).

Дело возбудили, когда во время обыска, проведенного в рамках расследования дела о несанкционированных акциях летом 2019 года, у него был обнаружен действующий паспорт гражданина Канады.

Издатель «Медиазоны», уверены в СК, должен был уведомить в установленном порядке компетентные органы, уполномоченные на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, о наличии у него гражданства иностранного государства — Канады, которое приобрел не позднее декабря 2014 года. Но не сделал этого.

«Верзилов допрашивается в качестве подозреваемого, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает СК.

Как отмечает в своем телеграм-канале глава «Агоры» Павел Чиков, следователь СКР, адвокат Леонид Соловьев и сам Петр Верзилов эту новость не подтверждают: «Они сидят и допрашиваются».

В конце июня суд приговорил Верзилова к 15 суткам административного ареста по делу о мелком хулиганстве.

Утром 21 июня полиция выломала дверь в квартире Верзилова. После обыска и изъятия всей техники его увезли в Красносельский отдел полиции, где сотрудники СК опросили его в рамках так называемого «московского дела». После этого Верзилова отпустили, но у него произошла стычка с неким молодым человеком, которого адвокаты назвали провокатором, и его доставили уже в ОВД «Мещанский». Однако медики так и не смогли найти повреждения на оппоненте издателя «Медиазоны», после чего в отношении него был составлен протокол о мелком хулиганстве, якобы Верзилов в общественном месте нецензурно выражался.

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Комментарии (1)

Mozg
А в СССР не угодных в тюрьму сажали за тунеядство, или в психушку...... Новые времена- новые законы...
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