Издателя «Медиазоны» допрашивают по делу о двойном гражданстве в СК. Как сообщает ведомство, ему может грозить наказание в виде штрафа либо обязательных работ на срок до четырехсот часов.



Как сообщает пресс-служба СК РФ, в отношении Петра Верзилова возбуждено уголовное дело по статье 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства»).



Дело возбудили, когда во время обыска, проведенного в рамках расследования дела о несанкционированных акциях летом 2019 года, у него был обнаружен действующий паспорт гражданина Канады.

