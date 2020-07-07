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07.07.2020 13:43
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«Омоложение» корпусов завода Оуфа и выдача разрешения на стройку — вне закона. Это подтвердила третья инстанция

Застройщику элитного дома на месте завода Оуфа в Петербурге не удалось оспорить незаконность выданного разрешения на строительство. Третий кассационный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций. В том числе и о незаконности искусственного «омоложения» исторического здания, которое позволило снести его. Об этом «Фонтанке» 7 июля рассказал один из истцов, замглавы петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов.

«Третий кассационный суд отклонил жалобы и «Ховард хауса», и «Парадного особняка», и оставил в силе все решения: о незаконности разрешения на строительство, о незаконности заключения КГИОП, и ПИБ ГУИОН», — рассказал он, добавив, что это итог четырех объединенных дел. По словам замглавы реготделения ВООПИиК, застройщик попытался апеллировать к правам дольщиков, однако потерпел неудачу.

Напомним, с уплотнительной застройкой жители 9-ой Советской улицы боролись более 2 лет. Ради проекта элитного жилья были снесены корпуса меднолитейного завода М. Г. Оуфа. Было установлено, что незадолго до этого в документации поменялась дата постройки: с 1916 на 1919. Изменение критичное: снос исторических (дореволюционных) зданий в Петербурге запрещен.

Кроме того, после сноса корпусов и начала строительных работ значительно ухудшилось состояние соседних жилых домов — № 15 и № 19. Об этом подробно рассказывала «Фонтанка».

Горсуд подтвердил незаконность выданного разрешения на строительство еще в декабре 2019 года. Тогда же решение вступило в законную силу.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

lamer
Ой, а кто это сделал, а?
alexpv
И что будет дальше? кто то из чиновников выдавших разрешение понесет наказание? дом расселят и за счет средств подписавших разрешение на строительство вернут исторические постройки?
Или дело как всегда ограничится штрафом в 300 рублей?
муматор
кто ответить за фальсификацию? Ведь есть подписи конкретных лиц, почему их не привлекут к уголовной ответственности?
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