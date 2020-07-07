«Омоложение» корпусов завода Оуфа и выдача разрешения на стройку — вне закона. Это подтвердила третья инстанция

Застройщику элитного дома на месте завода Оуфа в Петербурге не удалось оспорить незаконность выданного разрешения на строительство. Третий кассационный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций. В том числе и о незаконности искусственного «омоложения» исторического здания, которое позволило снести его. Об этом «Фонтанке» 7 июля рассказал один из истцов, замглавы петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов.

«Третий кассационный суд отклонил жалобы и «Ховард хауса», и «Парадного особняка», и оставил в силе все решения: о незаконности разрешения на строительство, о незаконности заключения КГИОП, и ПИБ ГУИОН», — рассказал он, добавив, что это итог четырех объединенных дел. По словам замглавы реготделения ВООПИиК, застройщик попытался апеллировать к правам дольщиков, однако потерпел неудачу.

