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07.07.2020 12:33
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В чествовавших «Зенит» на Рубинштейна суд признал мелких хулиганов и выставил счёт за полночные песни

Куйбышевский районный суд конвертировал в рубли веселье, которое царило на самой барной улице Петербурга после победы «Зенита» в Российской премьер-лиге. Фанатский экстаз обошёлся недорого.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 7 июля к административной ответственности за нарушение общественного порядка привлекли Андрея Смирнова и Александра Антипова. Оба 5 июля отдыхали на улице Рубинштейна и оказались среди 120 горожан, которые продолжили ночь в отделе полиции.

Общественный порядок Смирнов и Антипов нарушали песнями незадолго до полуночи и нецензурной бранью, вероятно, в ответ на просьбу прекратить распеваться. Судя по протоколу, полицейские услышали от мужчин свист и увидели петарды и зажжённые файеры. Однако в суде эти действия не подтвердились.

По статье о мелком хулиганстве Антипова и Смирнова оштрафовали на 500 рублей каждого.

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