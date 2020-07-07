FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +18
71.34р80.56р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
07.07.2020 12:22
6
Печать

Ростех показал свои четыре алмаза на 4,8 кг: их нашли одномоментно на конвейере Мариинского прииска

Сразу четыре изумруда общей массой 4,8 килограмма найдены на Мариинском прииске госкорпорации «Ростех» в Свердловской области — это первая массовая находка камней такого качества за последние 20 лет. Их стоимость может достигать 40 тысяч долларов.

Как сообщает 7 июля пресс-служба корпорации, коллекционные изумруды сотрудники заметили на ленте конвейера при сортировке камней. Самородки имеют правильную форму, тёмно-зеленый цвет и хороший сорт. Масса каждого — от 1 до 1,5 килограмма, стоимость — от 7 тысяч до 11 тысяч долларов. Сейчас они проходят оценку в Гохране РФ, затем будет принято решение об их продаже.

Фото госкорпорации «Ростех»
Фото госкорпорации «Ростех»

В первом полугодии на Малышевском месторождении (лицензия на разработку которого принадлежит АО «Мариинский прииск») были обнаружены уже шесть крупных изумрудов — больше, чем за весь 2019 год, и вдвое больше, чем в 2018-м. Этому способствовало изменение технологии дробления руды: удалось увеличить размер камней и сохранять их природную форму.

Мариинский прииск считают брендом Свердловской области и символом природных богатств Урала. Это одно из трёх месторождений изумрудов в мире и единственное в России. Ежегодно прииск перерабатывает 94 тысячи тонн руды и добывает 150 килограммов изумрудов, 15 килограммов александритов, более 5 тонн бериллов.

Фото госкорпорации «Ростех»
Фото госкорпорации «Ростех»

Госкорпорация «Ростех» — одна из крупнейших промышленных компаний России, объединяющая более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности — авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников» и др. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

footballer12
Какие алмазы, это изумруды.
И оценка непонятная совершенно, карат (0.2гр) необработанного изумруда самого паршивого качества стоит не меньше 50 долларов. И это за мелочёвку в 2-3 карата, такой булыжник сам по себе раза в два дороже должен быть сразу же. То есть 4.8 кг (24 000 карат) никак не могут 40 тысяч стоить.
Хотя очевидно ростеху виднее, зачем такую оценку объявлять.
Smirnoff
Заголовок поменяйте, это точно не алмазы.Вот как журналистам верить,изумруды выдают за алмазы, чёрное за белое, Средства Массовой Идиотизации.
pitmenspb
На фото - изумруды, а заголовок не корректный.
Алмаз не то же самое что и Изумруд - камни разные.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний