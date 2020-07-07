Ростех показал свои четыре алмаза на 4,8 кг: их нашли одномоментно на конвейере Мариинского прииска
Сразу четыре изумруда общей массой 4,8 килограмма найдены на Мариинском прииске госкорпорации «Ростех» в Свердловской области — это первая массовая находка камней такого качества за последние 20 лет. Их стоимость может достигать 40 тысяч долларов.
Как сообщает 7 июля пресс-служба корпорации, коллекционные изумруды сотрудники заметили на ленте конвейера при сортировке камней. Самородки имеют правильную форму, тёмно-зеленый цвет и хороший сорт. Масса каждого — от 1 до 1,5 килограмма, стоимость — от 7 тысяч до 11 тысяч долларов. Сейчас они проходят оценку в Гохране РФ, затем будет принято решение об их продаже.
В первом полугодии на Малышевском месторождении (лицензия на разработку которого принадлежит АО «Мариинский прииск») были обнаружены уже шесть крупных изумрудов — больше, чем за весь 2019 год, и вдвое больше, чем в 2018-м. Этому способствовало изменение технологии дробления руды: удалось увеличить размер камней и сохранять их природную форму.
Мариинский прииск считают брендом Свердловской области и символом природных богатств Урала. Это одно из трёх месторождений изумрудов в мире и единственное в России. Ежегодно прииск перерабатывает 94 тысячи тонн руды и добывает 150 килограммов изумрудов, 15 килограммов александритов, более 5 тонн бериллов.
Госкорпорация «Ростех» — одна из крупнейших промышленных компаний России, объединяющая более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности — авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников» и др. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др.