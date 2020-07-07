Сразу четыре изумруда общей массой 4,8 килограмма найдены на Мариинском прииске госкорпорации «Ростех» в Свердловской области — это первая массовая находка камней такого качества за последние 20 лет. Их стоимость может достигать 40 тысяч долларов.

Как сообщает 7 июля пресс-служба корпорации, коллекционные изумруды сотрудники заметили на ленте конвейера при сортировке камней. Самородки имеют правильную форму, тёмно-зеленый цвет и хороший сорт. Масса каждого — от 1 до 1,5 килограмма, стоимость — от 7 тысяч до 11 тысяч долларов. Сейчас они проходят оценку в Гохране РФ, затем будет принято решение об их продаже.