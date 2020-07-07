Денег больше нет. В России стало вдвое больше банкротов

С начала года число личных банкротств в России выросло на
Наибольший всплеск наблюдался после начала снятия коронавирусных ограничений — в июне 2020 года. За месяц банкротами стали 11,5 тыс. человек (это в 2,18 раза больше, чем в июне прошлого года) и 1,3 тыс. компаний (на
«Суды в период ограничений с 19 марта по 11 мая редко рассматривали банкротные дела компаний и меньше, чем обычно, в отношении граждан. Уже в конце второго квартала, вернувшись к стандартному режиму работы, суды отчасти компенсировали недобор решений в предыдущие месяцы», — отметил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.
В целом за первые полгода желающих стать банкротами стало меньше. Число кредиторов снизилось почти на
Как рассказал РБК руководитель проекта «Федресурс», количество личных банкротств будет расти и во второй половине 2020 года. По его оценкам, итоговые показатели в 1,8–2 раза превысят результаты прошлого года.
«До конца года все еще будут действовать «доковидные» факторы: повышение информированности граждан, наработка технологий управляющими и практики судами плюс отложенный спрос, — объяснил Алексей Юхнин в разговоре с РБК. По его словам, пандемия не отразится на динамике банкротств как минимум до весны 2021 года.
В Санкт-Петербурге за первые полгода 2020 года банкротами стали 1,8 тыс. человек (на