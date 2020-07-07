Денег больше нет. В России стало вдвое больше банкротов

Наибольший всплеск наблюдался после начала снятия коронавирусных ограничений — в июне 2020 года. За месяц банкротами стали 11,5 тыс. человек (это в 2,18 раза больше, чем в июне прошлого года) и 1,3 тыс. компаний (на 30,5 % больше, чем годом ранее).

С начала года число личных банкротств в России выросло на 47,2 % по сравнению с первым полугодием 2019 года и достигло 42,7 тыс. человек. Среди компаний банкротов стало на 26 % меньше — их количество снизилось до 4,5 тыс., следует из сообщений арбитражных управляющих на онлайн-сервисе «Федресурс».

«Суды в период ограничений с 19 марта по 11 мая редко рассматривали банкротные дела компаний и меньше, чем обычно, в отношении граждан. Уже в конце второго квартала, вернувшись к стандартному режиму работы, суды отчасти компенсировали недобор решений в предыдущие месяцы», — отметил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.



В целом за первые полгода желающих стать банкротами стало меньше. Число кредиторов снизилось почти на 12 %, а должников — на 4,2 %. По словам Алексея Юхнина, намерений было в 3 раза больше, чем реальных корпоративных банкротств. В 74,6 % дел заявителями по банкротству компаний выступали кредиторы, о личной финансовой несостоятельности в 94 % случаях объявляли сами должники.



Как рассказал РБК руководитель проекта «Федресурс», количество личных банкротств будет расти и во второй половине 2020 года. По его оценкам, итоговые показатели в 1,8–2 раза превысят результаты прошлого года.



«До конца года все еще будут действовать «доковидные» факторы: повышение информированности граждан, наработка технологий управляющими и практики судами плюс отложенный спрос, — объяснил Алексей Юхнин в разговоре с РБК. По его словам, пандемия не отразится на динамике банкротств как минимум до весны 2021 года.

