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07.07.2020 11:22
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ДТП с грузовиками сделали Витебский самой загруженной улицей в Петербурге

Две аварии утром 7 июля сделали Витебский проспект самой загруженной магистралью в городе.

У пересечения с улицей Орджоникидзе столкнулись легковая машина (вероятно, «Лада Веста») и один или два грузовика. «Получается, один загнал её под другой», — рассказывает читатель «Фонтанки» Константин. Пробка из-за этой аварии растянулась до станции метро «Купчино», на 1,7 километра. Сейчас там уже почти свободно.

Фото: Читатель «Фонтанки» Константин
Фото: Читатель «Фонтанки» Константин
Пробка на 10:20
Пробка на 10:20

Другое ДТП, на пересечении с Лиговским проспектом, держит пробку до их пор. Пользователи «Яндекса» указывают, что там столкнулись грузовик, «Газель» и легковой автомобиль.

Витебский проспект, по оценке «Яндекса», стал первым в списке наиболее загруженных магистралей утром 7 июля — 7 баллов, что на 2 балла выше обычного. Следом за ним идут шоссе Революции и Рябовское шоссе в центр (6 баллов), Пискарёвский проспект в центр (6 баллов). В целом утренний максимум в Петербурге составил нормальные 4 балла.

Крупнейшими пробками сегодня стали:

  • 9:53, внутренняя сторона КАД от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса, 6,5 км;
  • 9:59, внешняя сторона КАД от Московского шоссе до Софийской улицы, 4,4 км;
  • 8:41, Софийская улица от Николаевского проезда до Грузового проезда, 4 км;
  • 9:08, внешняя сторона КАД от проспекта Культуры до проспекта Энгельса, 3,9 км;
  • 8:38, Кубинская улица от улицы Костюшко до Благодатной улицы, 3,1 км.

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