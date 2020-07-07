ДТП с грузовиками сделали Витебский самой загруженной улицей в Петербурге
Две аварии утром 7 июля сделали Витебский проспект самой загруженной магистралью в городе.
У пересечения с улицей Орджоникидзе столкнулись легковая машина (вероятно, «Лада Веста») и один или два грузовика. «Получается, один загнал её под другой», — рассказывает читатель «Фонтанки» Константин. Пробка из-за этой аварии растянулась до станции метро «Купчино», на 1,7 километра. Сейчас там уже почти свободно.
Другое ДТП, на пересечении с Лиговским проспектом, держит пробку до их пор. Пользователи «Яндекса» указывают, что там столкнулись грузовик, «Газель» и легковой автомобиль.
Витебский проспект, по оценке «Яндекса», стал первым в списке наиболее загруженных магистралей утром 7 июля — 7 баллов, что на 2 балла выше обычного. Следом за ним идут шоссе Революции и Рябовское шоссе в центр (6 баллов), Пискарёвский проспект в центр (6 баллов). В целом утренний максимум в Петербурге составил нормальные 4 балла.
Крупнейшими пробками сегодня стали:
- 9:53, внутренняя сторона КАД от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса, 6,5 км;
- 9:59, внешняя сторона КАД от Московского шоссе до Софийской улицы, 4,4 км;
- 8:41, Софийская улица от Николаевского проезда до Грузового проезда, 4 км;
- 9:08, внешняя сторона КАД от проспекта Культуры до проспекта Энгельса, 3,9 км;
- 8:38, Кубинская улица от улицы Костюшко до Благодатной улицы, 3,1 км.