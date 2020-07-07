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07.07.2020 11:17
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Суд признал опального схиигумена Сергия виновным из-за отрицания коронавируса

Попавшая в Интернет проповедь, на которой опальный отец Сергий отрицал существование коронавируса, стала основанием для штрафа в 90 тысяч рублей. Защита настаивала, что проповедовать — это обязанность священника, а ролик был выложен без его согласия.

«Его привлекли еще и к административной ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений») за видео проповеди от 25 апреля, где он отрицал существование COVID-19», — сообщает 7 июля издание E1.ru.

Отец Сергий на заседание не явился, отправив вместо себя представителя защиты Светлану Герасимову. Она настаивала, что проповедь — это «прямая обязанность священнослужителя», а отца Сергия «пытаются привлечь к ответственности за выполнение его прямых должностных обязанностей». Сергий ранее сообщил, что разрешения на размещение видео он не давал.

Священнослужителю назначили штраф в 90 тысяч рублей.

Накануне митрополит Екатеринбургский и Верхотурский обратился к отцу Сергию, чтобы обличить его «Вашим же обличением». Также священник отлучен от служения решением церковного суда.

Отца Сергия осудили за проклятия в адрес тех, кто ввел карантинные ограничения и посягнул на закрытие храмов. Отдельно от него досталось «всему роду» ответственных за принятие решений. В конце июня люди схиигумена напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая приехала делать сюжет о возможных физических истязаниях послушников.

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Комментарии (5)

261847251
У нас теперь не согласие с чем-либо, откровенное заблуждение - это повод для преследования?
Я понимаю, если бы он ПРИЗЫВАЛ к чему-то общественно опасному - другое дело, но в статье об этом ничего не сказано.
RemyMartin
Тут тоже можно набрать штук пять-шесть ковид-идиотов отрицателей.
Мелочь, а в казну прибыток.
Barmaley_5e4d0211d3423
Вообще-то, в статье не точные сведения.
Он отрицал ПАНДЕМИЮ в России, а не существование коронавируса.
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