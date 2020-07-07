Суд признал опального схиигумена Сергия виновным из-за отрицания коронавируса

Попавшая в Интернет проповедь, на которой опальный отец Сергий отрицал существование коронавируса, стала основанием для штрафа в 90 тысяч рублей. Защита настаивала, что проповедовать — это обязанность священника, а ролик был выложен без его согласия.



«Его привлекли еще и к административной ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений») за видео проповеди от 25 апреля, где он отрицал существование COVID-19», — сообщает 7 июля издание E1.ru.

