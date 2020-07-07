Чиновники предложили бороться с мусором на Петроградской дополнительными урнами, но сами ставить их не будут.

На четвёртый месяц коронавирусных запретов дворники не приноровились к новым правилам работы общепита. Ежедневная уборка против разбросанных упаковок от фастфуда не помогает, спасаться хотят дополнительными урнами.

После публикации «Фонтанки» о бардаке рядом со станцией метро «Петроградская», где 6 июля пакеты, коробки и стаканчики с логотипом фастфуда летали между стендами с фотографиями военных лет, в администрации Петроградского района сообщили, что содержанием территории ведает муниципалитет Аптекарский остров.