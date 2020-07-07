После публикации «Фонтанки» выставку в честь 75-летия Победы на Петроградской расчистили от мусора
Чиновники предложили бороться с мусором на Петроградской дополнительными урнами, но сами ставить их не будут.
На четвёртый месяц коронавирусных запретов дворники не приноровились к новым правилам работы общепита. Ежедневная уборка против разбросанных упаковок от фастфуда не помогает, спасаться хотят дополнительными урнами.
После публикации «Фонтанки» о бардаке рядом со станцией метро «Петроградская», где 6 июля пакеты, коробки и стаканчики с логотипом фастфуда летали между стендами с фотографиями военных лет, в администрации Петроградского района сообщили, что содержанием территории ведает муниципалитет Аптекарский остров.
Уборку проводят ежедневно, и 7 июля, судя по фото, улицы успели расчистить. Как объясняют в пресс-службе, грязи стало «существенно больше» из-за заведений общепита, которые работают «навынос». Им же предложено поучаствовать в содержании территории.
Петроградского района
Петроградского района
Петроградского района
Петроградского района
«Администрация Петроградского района обратилась к руководству указанных ресторанов быстрого питания с просьбой установить дополнительные емкости для сбора мусора, выделить персонал, обеспечивающий уборку прилегающей территории и своевременную выемку мусора из урн», — заявляют в пресс-службе.
О том, что обедающие на улице петербуржцы и рост мусора стали сюрпризом для дворников, в Смольном говорили в мае. Тогда последствия перекусов наблюдали в центре города, на Крестовском и Васильевском островах.