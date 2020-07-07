Австралия пошла на второй круг пандемии и снова вводит карантин. «Каждое ограничение, которое вы нарушаете, может стоить чьей-нибудь жизни»

Коронавирусные ограничения вновь вводятся во втором по величине городе Австралии — Мельбурне. Об этом 7 июля пишет РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра страны Дэна Эндрюса.



Власти штата Виктория полностью изолировали около 3 тысяч жителей девяти домов в пригороде Мельбурна — на них приходится большая часть случаев заражения. Людям запрещено выходить на улицу в течение пяти дней, пока власти проводят массовое тестирование. Кроме того, впервые за сто лет закрыта граница между двумя австралийскими штатами — Виктория и Новый Южный Уэльс. По словам премьер-министра, штат Виктория находится «перед началом второй волны» коронавируса. Все ограничения возвращаются с 8 июля — жители смогут выходить из дома только для покупки продуктов и вещей первой необходимости. Кафе и рестораны снова будут работать только навынос, а салоны красоты и фитнесы закроются.

