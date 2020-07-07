Австралия пошла на второй круг пандемии и снова вводит карантин. «Каждое ограничение, которое вы нарушаете, может стоить чьей-нибудь жизни»
Коронавирусные ограничения вновь вводятся во втором по величине городе Австралии — Мельбурне. Об этом 7 июля пишет РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра страны Дэна Эндрюса.
Власти штата Виктория полностью изолировали около 3 тысяч жителей девяти домов в пригороде Мельбурна — на них приходится большая часть случаев заражения. Людям запрещено выходить на улицу в течение пяти дней, пока власти проводят массовое тестирование. Кроме того, впервые за сто лет закрыта граница между двумя австралийскими штатами — Виктория и Новый Южный Уэльс. По словам премьер-министра, штат Виктория находится «перед началом второй волны» коронавируса. Все ограничения возвращаются с 8 июля — жители смогут выходить из дома только для покупки продуктов и вещей первой необходимости. Кафе и рестораны снова будут работать только навынос, а салоны красоты и фитнесы закроются.
«Ничего не закончилось. Пока не будет вакцины, лекарства или способа лечения, не будет «нормальной жизни». Ибо каждое ограничение, которое вы нарушаете, или медицинские рекомендации, которые вы игнорируете, могут стоить чьей-нибудь жизни», — говорится в заявлении премьер-министра Австралии.
По последним данным, в штате Виктория коронавирусом заразились 2824 человека, 22 умерли. Всего в Австралии выявлено более 8,5 тысяч случаев инфекции, скончались 106 пациентов.