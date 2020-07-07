Смертность от коронавируса в Петербурге продолжает расти

Количество подтвержденных случаев гибели от коронавируса в Петербурге в два раза превысило московскую печальную статистику.

За последние сутки в Северной столице подтвердили смерть от коронавирусной инфекции 48 человек. Такие данные оперативный штаб по борьбе с патогеном приводит на 7 июля.

Петербург седьмой день подряд лидирует в суточном приросте летальных исходов по России. Москва занимает второе место и отстаёт ровно в два раза. На третьей строчке Московская область, где зафиксировали ещё 18 смертей от коронавируса.