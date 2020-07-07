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07.07.2020 10:37
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Смертность от коронавируса в Петербурге продолжает расти

Количество подтвержденных случаев гибели от коронавируса в Петербурге в два раза превысило московскую печальную статистику.

За последние сутки в Северной столице подтвердили смерть от коронавирусной инфекции 48 человек. Такие данные оперативный штаб по борьбе с патогеном приводит на 7 июля.

Петербург седьмой день подряд лидирует в суточном приросте летальных исходов по России. Москва занимает второе место и отстаёт ровно в два раза. На третьей строчке Московская область, где зафиксировали ещё 18 смертей от коронавируса.

В стране за последние 24 часа подтвердили 198 летальных случаев с COVID-19. Всего по стране за период пандемии скончались 10 494 человека. Из них 1 437 скончались в Петербурге.

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Комментарии (25)

Остап Бендер +
Да просто ещё не всё деньги освоили. В ЛенЭкспо. Отсюда и статистика такая.
262124491
Город трёх революций! Даже 3 апреля ты вёл себя по особенному - не было таксистов зарабывающих на горе. Люди развозили друг друга на машинах, кафе поили чаем бесплатно.Уже пора нашему городу сказать что так дальше нельзя! Нельзя людей загонять в ковидные бараки! Нельзя так издеваться над врачами и пациентами, нельзя вешать статистическую лапшу по ковиду и выборам. Устали. Хватит.
Guest567
И насчёт "сезонной болячки", июнь-июль это самый "сезон"? Не стоит людей смешить!
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