Уровень заболеваемости коронавирусом в Петербурге остается на одном уровне. За сутки +278 случаев

За последние сутки в Петербурге выявлено 278 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Прирост новых заболевших в Северной столице остается примерно на одном уровне — накануне сообщалось о 280 случаях. Всего за 24 часа в России зафиксировано 6368 заразившихся. Несмотря на снижение количества новых случаев за прошедшие сутки, COVID-19 продолжают выявлять практически во всех российских регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 629. Петербург по числу новых случаев в сутки держится на третьем месте, пропустив вперед Ханты-Мансийский автономный округ. Всего в городе выявили 26 094 заболевших. Рост заразившихся в Петербурге наметился 30 июня, что в Роспотребнадзоре объяснили массовыми мероприятиями и пренебрежением к правилам безопасности.