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07.07.2020 10:34
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Уровень заболеваемости коронавирусом в Петербурге остается на одном уровне. За сутки +278 случаев

За последние сутки в Петербурге выявлено 278 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Прирост новых заболевших в Северной столице остается примерно на одном уровне — накануне сообщалось о 280 случаях. Всего за 24 часа в России зафиксировано 6368 заразившихся. Несмотря на снижение количества новых случаев за прошедшие сутки, COVID-19 продолжают выявлять практически во всех российских регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 629. Петербург по числу новых случаев в сутки держится на третьем месте, пропустив вперед Ханты-Мансийский автономный округ. Всего в городе выявили 26 094 заболевших. Рост заразившихся в Петербурге наметился 30 июня, что в Роспотребнадзоре объяснили массовыми мероприятиями и пренебрежением к правилам безопасности.

С начала пандемии в РФ зафиксировали 694 230 случаев COVID-19. По этому показателю Россия уступает только Индии (720 тысяч заболевших), Бразилии (1,6 миллиона) и США (2,93 миллиона). Большинству заразившихся россиян (463 880) удалось вылечиться от коронавируса, а для 10 494 он закончился летальным исходом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

261842591
Прирост за какие сутки,можно уточнить?Это те тесты,которые 2 недели назад результат дали?
DrNixon
И выздоровление срочно упало! Как же эти цифры мистически связаны?
260886801
30 июня, говорите, рост? Ну, скажите спасибо тем, кто устроил переполненные электрички 26-27 июня. Бьемся за социальную изоляцию, бьемся из-за всех сил....
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