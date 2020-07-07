На Маршала Жукова трое с кастетом выбивали дань из молодых прохожих
Двое жителей Красносельского района попались в руки петербургских полицейских после жалоб горожан на разбойников с большой дороги, их подельника ищут. С помощью оружия у потерпевших отбирали телефоны, выручить за них удалось немного.
Как стало известно «Фонтанке» 7 июля, накануне в половине пятого вечера в полицию с перерывом в десять минут поступили два звонка, практически дублирующих друг друга. Каждый из заявителей рассказал, что только что на пересечении Ленинского проспекта и Маршала Жукова подвергся нападению и остался без смартфона.
20-летнего незнакомцы лишили Samsung за три тысячи рублей, у 17-летнего отобрали LG за 10 тысяч. Подросток попытался сопротивляться и получил удар кастетом.
Благодаря одному из телефонов преступников отследили до Кировского района. Задержать удалось двоих местных жителей 20 и 28 лет, оба с соответствующим опытом. Старший привлекался за кражу, наркотики и разбой, младший в дополнение к этим же статьям попадался на причинении тяжкого вреда здоровью.
Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области, возбуждено дело о разбое. Похищенные гаджеты потерпевшим не вернули — новые владельцы успели сдать их в ломбард. Оба также получили протокол о мелком хулиганстве, третьего члена их компании ищут.