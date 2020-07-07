На Маршала Жукова трое с кастетом выбивали дань из молодых прохожих

Двое жителей Красносельского района попались в руки петербургских полицейских после жалоб горожан на разбойников с большой дороги, их подельника ищут. С помощью оружия у потерпевших отбирали телефоны, выручить за них удалось немного.



Как стало известно «Фонтанке» 7 июля, накануне в половине пятого вечера в полицию с перерывом в десять минут поступили два звонка, практически дублирующих друг друга. Каждый из заявителей рассказал, что только что на пересечении Ленинского проспекта и Маршала Жукова подвергся нападению и остался без смартфона.