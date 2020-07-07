FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +18
71.34р80.56р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
07.07.2020 10:40
9
Печать

На Маршала Жукова трое с кастетом выбивали дань из молодых прохожих

Двое жителей Красносельского района попались в руки петербургских полицейских после жалоб горожан на разбойников с большой дороги, их подельника ищут. С помощью оружия у потерпевших отбирали телефоны, выручить за них удалось немного.

Как стало известно «Фонтанке» 7 июля, накануне в половине пятого вечера в полицию с перерывом в десять минут поступили два звонка, практически дублирующих друг друга. Каждый из заявителей рассказал, что только что на пересечении Ленинского проспекта и Маршала Жукова подвергся нападению и остался без смартфона.

20-летнего незнакомцы лишили Samsung за три тысячи рублей, у 17-летнего отобрали LG за 10 тысяч. Подросток попытался сопротивляться и получил удар кастетом.

Благодаря одному из телефонов преступников отследили до Кировского района. Задержать удалось двоих местных жителей 20 и 28 лет, оба с соответствующим опытом. Старший привлекался за кражу, наркотики и разбой, младший в дополнение к этим же статьям попадался на причинении тяжкого вреда здоровью.

Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области, возбуждено дело о разбое. Похищенные гаджеты потерпевшим не вернули — новые владельцы успели сдать их в ломбард. Оба также получили протокол о мелком хулиганстве, третьего члена их компании ищут.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

260618801
Отнеслись с пониманием и отпустили. Но возможно не просто так. Хулиганствующее быдло порой бывает очень полезно в некоторых специальных операциях.
bebop
За гопстоп мелкое хулиганство?
Их давно пора изолировать от общества
262130721
Из ломбарда нонеча невозможно изъять краденое? Вроде бы, в Конституцию такой поправки не вносили...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний