Двух юнцов нашли в угнанном «Солярисе»: они в 3 часа ночи врубили музыку на весь двор

Полиция Василеостровского района Санкт-Петербурга нашла пропавший автомобиль. Это было несложно: ориентировались по звуку.

Как стало известно «Фонтанке» 7 июля, прошлой ночью около 3 часов жители улицы Нахимова пожаловались, что во дворе дома 3, корпус 1, в автомобиле громко играет музыка. Наряд полиции выехал на место и застал в белом «Хёндэ Солярисе» двоих: 15-летнего девятиклассника и 17-летнего парня, который нигде не учится и не работает. Обоих доставили в отдел по подозрению в угоне.

Утром в полицию обратился 35-летний владелец «Соляриса». Он рассказал, что машину увели ночью от дома 34 по Железнозаводской улице. Подозревал некоего В, с которым едва знаком. Действительно, 17-летнего задержанного так и зовут.