Облака мешают петербуржцам наблюдать самую яркую за последние семь лет комету под названием C/2020 F3 (NEOWISE). Однако с других точек планеты её видно хорошо. Земляне делятся её фотографиями в соцсетях.

Эта комета была обнаружена 27 марта 2020 года с помощью телескопа NEOWISE. Ближайшую к Солнцу точку своей орбиты (перигелий) она прошла 3 июля 2020 года и теперь удаляется от нас. 5 июля её видимая звёздная величина составляла около 1,5. Как поясняет портал Astro-world, сначала её было видно только в южном полушарии, но с начала июля — и в северном. Она появляется на небе утром, перед рассветом, и с каждым днём становится всё выше, но при этом быстро теряет яркость.