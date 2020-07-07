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07.07.2020 09:10
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Полюбуйтесь на самую яркую комету. Она едва показалась в северном полушарии и уже машет хвостом на прощание

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Облака мешают петербуржцам наблюдать самую яркую за последние семь лет комету под названием C/2020 F3 (NEOWISE). Однако с других точек планеты её видно хорошо. Земляне делятся её фотографиями в соцсетях.

Эта комета была обнаружена 27 марта 2020 года с помощью телескопа NEOWISE. Ближайшую к Солнцу точку своей орбиты (перигелий) она прошла 3 июля 2020 года и теперь удаляется от нас. 5 июля её видимая звёздная величина составляла около 1,5. Как поясняет портал Astro-world, сначала её было видно только в южном полушарии, но с начала июля — и в северном. Она появляется на небе утром, перед рассветом, и с каждым днём становится всё выше, но при этом быстро теряет яркость.

4 июля комету C/2020 F3 сфотографировал с борта МКС космонавт из Петербурга Иван Вагнер.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Комментарии (1)

DEMOMON
Кометы всегда к какой-нибудь хрени.
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