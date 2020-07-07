Уголовный розыск Петербурга нашел мужчину, который много лет водил к себе в квартиру мальчиков. Среди жертв — пятиклассник

«Детский» отдел петербургского главка задержал 35-летнего уроженца Евпатории по подозрению в педофилии. Задержанию рады и приставы, которые три года не могут взыскать с мужчины около 400 тысяч рублей.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), оперативники в начале июня получили информация о том, что в Приморском районе есть квартира, куда проживающий там мужчина много лет водит подростков. Через две недели в дом рядом с Графским парком уже стучалась полиция. Мужчина был задержан в ходе обыска у него изъяли не только электронные носители и технику, но и пару сотен патронов и револьвер.

