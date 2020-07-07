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07.07.2020 08:53
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Уголовный розыск Петербурга нашел мужчину, который много лет водил к себе в квартиру мальчиков. Среди жертв — пятиклассник

«Детский» отдел петербургского главка задержал 35-летнего уроженца Евпатории по подозрению в педофилии. Задержанию рады и приставы, которые три года не могут взыскать с мужчины около 400 тысяч рублей.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), оперативники в начале июня получили информация о том, что в Приморском районе есть квартира, куда проживающий там мужчина много лет водит подростков. Через две недели в дом рядом с Графским парком уже стучалась полиция. Мужчина был задержан в ходе обыска у него изъяли не только электронные носители и технику, но и пару сотен патронов и револьвер.

По версии следствия, с 2012 года мужчина совершал насильственные действия сексуального характера и развратные действия в отношении мальчика, которому на тот момент только исполнилось одиннадцать лет. И пролождалось это не менее трех лет.

Возбуждено уголовное дело по статьям 132 и 135 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших двенадцатилетнего возраста и развратные действия).

Сейчас полиция общается и другими молодыми людьми, которые посещали квартиру мужчины.

Отметим, что в Петербурге мужчину также ищут для взыскания 382 тысяч приставы Приморского района.

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Комментарии (2)

260602101
ОННАШ !
Михаил Петров-Водкин
Уроженец Евпатории, крымчанин и питерчанин.
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