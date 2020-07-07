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07.07.2020 08:26
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В Японии из-за сильнейших дождей погибли 52 человека и 12 пропали без вести

Из-за сильных ливней в Японии погибли 52 человека, а 12 пропали без вести. Об этом 7 июля сообщает телеканал NHK.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Большинство жертв стихии оказалось в префектуре Кумамото на острове Кюсю, там погиб 51 человек. Еще один человек погиб в префектуре Фукуока на этом же острове.

По данным телеканала, причиной гибели людей становились наводнения и селевые потоки. Так, двух пожилых жителей смыло в машине в реку, еще один человек был унесен в море.

Сильнейшие дожди обрушились на Японию в конце июня. Тогда власти рекомендовали 70 тысячам жителям острова Кюсю готовиться к эвакуации из-за опасности паводка и селевых потоков. Наивысшая степень опасности объявлена в префектурах в Фукуока, Сага и Нагасаки на юго-западе страны.

В префектуре Кумамото сразу несколько рек вышли из берегов и затопили окрестные населенные пункты.

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Комментарии (1)

DEMOMON
Им ещё землетрясения не хватает до кучи.
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