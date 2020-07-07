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07.07.2020 07:05
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Врач рассказала про самочувствие добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете

Добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук, передает 7 июля РИА Новости.

Клинические испытания вакцины от коронавируса начались в Сеченовском университете 18 июня. По словам Смолярчук, первая группа добровольцев получила вакцину более трех недель назад, а вторая — чуть больше двух недель назад.

Незначительная поствакцинальная реакция у добровольцев ничем не отличались от реакций на другие вакцины. Так, на коже в месте инъекции появились покраснения, у некоторых появились головная боль, першение в горле, боли в суставах или повысилась температура.

Как пояснила Смолярчук, степень выраженности этих реакций была минимальна, вмешательства со стороны врачей не потребовалось. Выписка добровольцев при условии хорошего самочувствия планируется 15 и 20 июля.

В России также тестируют вакцину от коронавируса в НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи. Клинические испытания начались 18 июня в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве. В Минобороны России рассказали, что спустя две недели после введения препарата добровольцы чувствовали себя хорошо.

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