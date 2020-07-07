Врач рассказала про самочувствие добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете

Добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук, передает 7 июля РИА Новости.



Клинические испытания вакцины от коронавируса начались в Сеченовском университете 18 июня. По словам Смолярчук, первая группа добровольцев получила вакцину более трех недель назад, а вторая — чуть больше двух недель назад.



Незначительная поствакцинальная реакция у добровольцев ничем не отличались от реакций на другие вакцины. Так, на коже в месте инъекции появились покраснения, у некоторых появились головная боль, першение в горле, боли в суставах или повысилась температура.

