FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +19
71.34р80.56р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
07.07.2020 00:49
0
Печать

Убийца жуков размером с мобильник. Ученые нашли кости крошечного динозавра

Крошечный убийца жуков, или Kongonaphon kely, был найден на юго-западе Мадагаскара. Этот динозавр был предком своих более крупных собратьев.

О находке ученых 6 июля пишет The New York Times со ссылкой на научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Окаменелости откопали в триасовых отложениях, возраст находки около 237 миллионов лет. Кристиан Каммерер, палеонтолог из Музея естественных наук Северной Каролины, отметил, что такой динозавр мог бы стать прекрасным домашним питомцем. Длиной он около 10 сантиметров, то есть размером со смартфон. Со своими острыми зубами при жизни этот динозавр был серьезным врагом для жуков, из-за чего и получил свое современное прозвище «крошечного убийцы».

Ученые полагают, что откопанный представитель этого вида был взрослым. Kongonaphon kely относится к группе, от которой произошли гигантские динозавры и птерозавры.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний