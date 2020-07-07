Убийца жуков размером с мобильник. Ученые нашли кости крошечного динозавра
Крошечный убийца жуков, или Kongonaphon kely, был найден на юго-западе Мадагаскара. Этот динозавр был предком своих более крупных собратьев.
О находке ученых 6 июля пишет The New York Times со ссылкой на научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Окаменелости откопали в триасовых отложениях, возраст находки около 237 миллионов лет. Кристиан Каммерер, палеонтолог из Музея естественных наук Северной Каролины, отметил, что такой динозавр мог бы стать прекрасным домашним питомцем. Длиной он около 10 сантиметров, то есть размером со смартфон. Со своими острыми зубами при жизни этот динозавр был серьезным врагом для жуков, из-за чего и получил свое современное прозвище «крошечного убийцы».
‼️ RESEARCH ALERT: In the popular imagination, dinosaurs are towering, thundering animals like Tyrannosaurus rex. But a new study suggests that dinosaurs—& their pterosaur relatives—evolved from extremely small ancestors. Read more: https://t.co/uvMtbCLd2I pic.twitter.com/apWZAGsZ8K— American Museum of Natural History (@AMNH) July 6, 2020
Ученые полагают, что откопанный представитель этого вида был взрослым. Kongonaphon kely относится к группе, от которой произошли гигантские динозавры и птерозавры.