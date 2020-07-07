Крошечный убийца жуков, или Kongonaphon kely, был найден на юго-западе Мадагаскара. Этот динозавр был предком своих более крупных собратьев.



О находке ученых 6 июля пишет The New York Times со ссылкой на научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Окаменелости откопали в триасовых отложениях, возраст находки около 237 миллионов лет. Кристиан Каммерер, палеонтолог из Музея естественных наук Северной Каролины, отметил, что такой динозавр мог бы стать прекрасным домашним питомцем. Длиной он около 10 сантиметров, то есть размером со смартфон. Со своими острыми зубами при жизни этот динозавр был серьезным врагом для жуков, из-за чего и получил свое современное прозвище «крошечного убийцы».