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07.07.2020 00:31
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Google создал дудл, посвященный петербургской ученой Наталье Бехтеревой. «Спасибо за открытие тайн человеческого мозга!»

На стартовой странице поисковика Google 7 июля появился дудл, посвященный дню рождения ленинградского и петербургского нейрофизиолога Натальи Бехтеровой. Логотип представляет из себя портрет ученой.

Фото: google.com

«Бехтерева посвятила свою жизнь миссии по открытию тайн работы человеческого мозга. Ее новаторские исследования привели к решающим прорывам в понимании того, что такое способность к познанию. Она улучшила жизни многих людей, заложив основу для новых способов лечения заболеваний нервной системы... С днем рождения, доктор Наталья Бехтерева! Спасибо за открытие тайн человеческого мозга!», - пишет в своем блоге Google.

В компании напоминают об основанном ей в 1990 году в Ленинграде Институте мозга человека РАН.

Наталья Бехтерева родилась в 1924 году в Ленинграде, умерла в 2008 году в Петербурге. Написала самостоятельно и в соавторстве около 400 научных работ. Она создала новую методологию исследования механизмов работы мозга. Была первым ученым в СССР, которая применила долгосрочное вживление электродов в мозг человека в лечебных целях. Под ее руководством была создана стереотаксическая неврология — новая ветвь нейрохирургии и неврологии.

Фото: google.com

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