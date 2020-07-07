Петербургские фигуристки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова исполнили совместный танцевальный номер на сборах в Кисловодске.
Видео, на котором девушки танцуют под трек Bananza американского рэпера Akon, опубликован в инстаграме Самодуровой 6 июля.
«С любовью от Лизы и Сони», - коротко подписано видео. Поклонники запись оценили и даже посоветовали фигуристкам организовать свою группу. Напомним, Туктамышева и Самодурова вместе с остальными воспитанниками Алексея Мишина находятся на сборах в Кисловодске.