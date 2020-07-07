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07.07.2020 00:20
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Туктамышева и Самодурова показали, как танцуют под Bananza на сборах

Петербургские фигуристки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова исполнили совместный танцевальный номер на сборах в Кисловодске.

Видео, на котором девушки танцуют под трек Bananza американского рэпера Akon, опубликован в инстаграме Самодуровой 6 июля.

«С любовью от Лизы и Сони», - коротко подписано видео. Поклонники запись оценили и даже посоветовали фигуристкам организовать свою группу. Напомним, Туктамышева и Самодурова вместе с остальными воспитанниками Алексея Мишина находятся на сборах в Кисловодске.

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