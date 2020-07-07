FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +19
71.34р80.56р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
07.07.2020 00:03
0
Печать

Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны «посинели» в честь «Зенита»

Победу футбольного клуба «Зенит» в чемпионате России по футболу Петербург отметил не только встречей игроков в аэропорту, но и символической подсветкой. В цвета команды окрасили Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Победную подсветку вечером 6 июля запечатлел фотограф «Фонтанки». Дворцовый мост разделили на три секции, каждой из которых досталось по цвету. В итоге он стал сине-бело-голубым. На Большом проспекте цвета «Зенита» угадываются меньше — синеву приобрели фонарные столбы.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

В Смольном отметили, что подобным образом чествовать чемпионов будут две ночи — 7 и 8 июля.

Накануне в честь досрочной победы золотым подсветили стадион. Церемония награждения петербургского футбольного клуба «Зенит» за победу в Российской премьер-лиге пройдет после завершения домашнего матча 27-го тура с «Сочи» 8 июля. Чемпионом страны команда стала в седьмой раз, обыграв на выезде «Краснодар» со счетом 4:2.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний