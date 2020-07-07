Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны «посинели» в честь «Зенита»
Победу футбольного клуба «Зенит» в чемпионате России по футболу Петербург отметил не только встречей игроков в аэропорту, но и символической подсветкой. В цвета команды окрасили Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны.
Победную подсветку вечером 6 июля запечатлел фотограф «Фонтанки». Дворцовый мост разделили на три секции, каждой из которых досталось по цвету. В итоге он стал сине-бело-голубым. На Большом проспекте цвета «Зенита» угадываются меньше — синеву приобрели фонарные столбы.
В Смольном отметили, что подобным образом чествовать чемпионов будут две ночи — 7 и 8 июля.
Накануне в честь досрочной победы золотым подсветили стадион. Церемония награждения петербургского футбольного клуба «Зенит» за победу в Российской премьер-лиге пройдет после завершения домашнего матча 27-го тура с «Сочи» 8 июля. Чемпионом страны команда стала в седьмой раз, обыграв на выезде «Краснодар» со счетом 4:2.