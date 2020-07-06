Смертность от коронавируса в Москве остается на одном уровне. За сутки умерли 24 человека

За последние сутки в Москве умерли еще 24 пациента с коронавирусом. Об этом 6 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общеее количество жертв COVID-19 в столице составило 3999 человек. Отметим, накануне сообщалось о гибели 22 пациентов с коронавирусом — смертность в Москве остается примерно на одном уровне.



По количеству новых смертей первое место удерживает Петербург — 6 июля сообщалось о смерти еще 44 пациентов с коронавирусом. Всего на понедельник в Северной столице зафиксировано 1389 погибших от новой инфекции.

