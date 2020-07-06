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06.07.2020 23:14
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Смертность от коронавируса в Москве остается на одном уровне. За сутки умерли 24 человека

За последние сутки в Москве умерли еще 24 пациента с коронавирусом. Об этом 6 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общеее количество жертв COVID-19 в столице составило 3999 человек. Отметим, накануне сообщалось о гибели 22 пациентов с коронавирусом — смертность в Москве остается примерно на одном уровне.

По количеству новых смертей первое место удерживает Петербург — 6 июля сообщалось о смерти еще 44 пациентов с коронавирусом. Всего на понедельник в Северной столице зафиксировано 1389 погибших от новой инфекции.

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Комментарии (1)

Iamthebeast
Если бы граждане соблюдали все меры предосторожности, то смертей было бы еще меньше. А так спасибо Собянину, что смог сдержать вирус в таком большом городе, как Москва. В критической ситуации смог сработать!
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