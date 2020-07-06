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06.07.2020 22:58
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Закат в Купчино «украсила» горящая «Лада»

Легковой автомобиль загорелся неподалеку от станции метро «Проспект Славы» вечером 6 июля. За пожаром жители окрестных домов наблюдали примерно 15 минут.

Фото и видео с места возгорания в редакцию «Фонтанки» прислали читатели. По их словам, автомобиль, судя по всему «Лада», загорелся примерно в 21.45, через пятнадцать минут пожарные закончили работы, от машины почти ничего не осталось. Работали спасатели неподалеку от 22-го дома по улице Димитрова. О пострадавших не сообщается.

автор видео читатель «Фонтанки» Михаил

© Фонтанка.Ру

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