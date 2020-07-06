На Петроградской дворников победил общепит. Среди выставки в честь 75-летия Победы летает мусор из переполненных урн
Пакеты, картонные коробки и стаканчики со всем известным логотипом в виде желтой буквы «М» летают среди скамеек, возле которых установлены стенды с фотографиями военных лет. Видеозапись вечером 6 июля сделал корреспондент «Фонтанки».
На кадрах запечатлена территория неподалеку от станции метро «Петроградская», за забором начинается сквер профессора Попова. Среди небольшой выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, летает мусор, он занимает и асфальт, и свежую зеленую траву. Урны возле лавочек набиты доверху. В сотне метров расположен «Макдональдс», большая часть мусора принесена из заведения, открыться которому разрешено только в «уличном» режиме.
«Фонтанка.ру»
Поздним вечером дозвониться до районной администрации и понять масштабы проблемы «Фонтанке» не удалось. Равно как и найти информацию о самой выставке. Ни на сайте Смольного, ни в районных группах ее открытие никто не анонсировал.