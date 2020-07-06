Адвокат Ефремова заявил, что «собрал доказательства его невиновности». «Вину всегда признать успеем»
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный и вовсе может быть невиновен в смертельном ДТП в центре Москвы. Об этом Пашаев рассказал 6 июля в эфире телеканала «Россия-24».
«В момент ДТП Ефремов ничего не помнит. Вы же знаете, он был сильно пьян. (...) Я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал - вину всегда признать успеем», - подчеркнул адвокат (цитата по «Интерфаксу»).
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Ефремову предъявлены обвинения в окончательной редакции по делу о смертельном ДТП. Актера обвиняют по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса — нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. По этой статье ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Его обвиняют в том, что он на своем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца и врезался в фургон вечером 8 июня. Водитель, 57-летний Сергей Захаров, скончался в больнице на следующее утро. Экспертиза показала алкогольное и наркотическое опьянение, позже актера признали психически вменяемым.