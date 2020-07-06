Церемония награждения петербургского футбольного клуба «Зенит» за победу в Российской премьер-лиге пройдет после завершения домашнего матча 27-го тура с «Сочи». Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе РПЛ.



Матч пройдет 8 июля на стадионе «Газпром Арена», начало в 18.00. «Зенит» первым получит новый трофей, который РПЛ презентовала 26 февраля 2020 года. Над ним работали студия Артемия Лебедева и художественно-производственная студия Art4You», - подчеркнули в РПЛ.

Новый кубок сделан полностью из металла (в прошлом были стеклянные элементы).

