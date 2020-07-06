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06.07.2020 21:47
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Стало известно, когда и где «Зениту» вручат трофей за победу в РПЛ. Петербуржцы первыми в России получат кубок за авторством Артемия Лебедева

Церемония награждения петербургского футбольного клуба «Зенит» за победу в Российской премьер-лиге пройдет после завершения домашнего матча 27-го тура с «Сочи». Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе РПЛ.

Матч пройдет 8 июля на стадионе «Газпром Арена», начало в 18.00. «Зенит» первым получит новый трофей, который РПЛ презентовала 26 февраля 2020 года. Над ним работали студия Артемия Лебедева и художественно-производственная студия Art4You», - подчеркнули в РПЛ.

Новый кубок сделан полностью из металла (в прошлом были стеклянные элементы).

Предыдущая версия трофея теперь находится у «Зенита» на вечном хранении (после того, как в сезоне 2018/19 клуб стал пятикратным чемпионом России).

Напомним, что «Зенит» 5 июля стал чемпионом страны в седьмой раз, обыграв на выезде «Краснодар» со счетом 4:2.

Ночью в Пулково-2 чемпионскую команду встретили около трех тысяч болельщиков. А отмечавшие на улице Рубинштейна отправились в отдел полиции.

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Комментарии (2)

Анна Прошина
Сборище миллионеров уже не знает как себя развлечь .
А тем временем по информации Фонтанки накануне умерло 44 человека от ковид.
Оборвались 44 человеческие жизни.
44 человека которые просто хотели жить.
Туда ли мы вкладываем деньги господин президент ? Может стоить повременить с развлекушечками ?
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