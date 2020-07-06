Стало известно, когда и где «Зениту» вручат трофей за победу в РПЛ. Петербуржцы первыми в России получат кубок за авторством Артемия Лебедева
Церемония награждения петербургского футбольного клуба «Зенит» за победу в Российской премьер-лиге пройдет после завершения домашнего матча 27-го тура с «Сочи». Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе РПЛ.
Матч пройдет 8 июля на стадионе «Газпром Арена», начало в 18.00. «Зенит» первым получит новый трофей, который РПЛ презентовала 26 февраля 2020 года. Над ним работали студия Артемия Лебедева и художественно-производственная студия Art4You», - подчеркнули в РПЛ.
Новый кубок сделан полностью из металла (в прошлом были стеклянные элементы).
Предыдущая версия трофея теперь находится у «Зенита» на вечном хранении (после того, как в сезоне 2018/19 клуб стал пятикратным чемпионом России).
Напомним, что «Зенит» 5 июля стал чемпионом страны в седьмой раз, обыграв на выезде «Краснодар» со счетом 4:2.
Ночью в Пулково-2 чемпионскую команду встретили около трех тысяч болельщиков. А отмечавшие на улице Рубинштейна отправились в отдел полиции.