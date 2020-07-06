«Большой брат» присмотрит за COVID-19. Минкомсвязь отследит контакты заразившихся коронавирусом

Минкомсвязь разработало регламент отслеживания контактов заболевших COVID-19 на основе геолокации и данных мобильных операторов. Проект приказа ведомства опубликован 6 июля на портале проектов нормативных актов.



В документе указывается, что за основу возьмут данные Минздрава — номер телефон зараженного. После чего «специальные алгоритмы» составят списки тех, кто находился в тех же местах, что и заболевший, а также тех, кто постоянно связывался с ним по мобильной связи.



«В результате формируются списки номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим. Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи и направляются в оперативные штабы субъектов Российской Федерации, Росгвардию, МВД и Минздрав», — уточняется в документе.

