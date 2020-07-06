Верзилова решили привлечь за канадский паспорт. В отношении издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot возбудили уголовное дело

Подходящую для Петра Верзилова статью нашли ближе к концу Уголовного кодекса. В отношении издателя «Медиазоны» возбуждено дело о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства.



Об этом 6 июля сообщается на сайте издания. Отмечается, что дело возбуждено из-за канадского паспорта, завтра теперь уже, видимо, подозреваемый, обязан явиться на допрос. По этой статье Верзилову грозит до 400 часов обязательных работ. Отметим, всего в УК 361 статья, сразу после «верзиловской» начинаются главы, которые касаются преступлений против военной службы и безопасности человечества.

