Молодому человеку из Ставрополья предъявлены обвинения в изнасиловании двух школьниц в квартире на набережной Черной речки. Суд отправил его под стражу.



О мере пресечения 27-летнему жителю Приморского района Петербурга 6 июля сообщает Следственный комитет города. Уточняется, что его обвиняют в изнасиловании и иных способах сексуального надругательства над несовершеннолетними. Как ранее писала «Фонтанка», по версии следствия он заманил в квартиру на Набережной Черной речки двух школьниц, 15 и 14 лет, после чего опоил их и изнасиловал. У девочек, кроме прочих травм, зафиксированы ушибы на руках, ногах и лице. В квартире были найдены наркотики.