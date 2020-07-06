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06.07.2020 20:56
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Предполагаемого насильника с Черной речки отправили в изолятор. На нем две жертвы и две статьи

Молодому человеку из Ставрополья предъявлены обвинения в изнасиловании двух школьниц в квартире на набережной Черной речки. Суд отправил его под стражу.

О мере пресечения 27-летнему жителю Приморского района Петербурга 6 июля сообщает Следственный комитет города. Уточняется, что его обвиняют в изнасиловании и иных способах сексуального надругательства над несовершеннолетними. Как ранее писала «Фонтанка», по версии следствия он заманил в квартиру на Набережной Черной речки двух школьниц, 15 и 14 лет, после чего опоил их и изнасиловал. У девочек, кроме прочих травм, зафиксированы ушибы на руках, ногах и лице. В квартире были найдены наркотики.

 СК РФ

Следствие изучает биографию уроженца Ставропольского края, выискивая в ней другие подобные эпизоды.

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Комментарии (1)

261847251
А лицо зачем закрывать если "выискивают другие подобные эпизоды"?
Обычно наоборот показывают в фас, профиль.
Просят сообщать, если кто узнал...
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