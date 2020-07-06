Из-за пожаров в Турции судам перекрыли единственный выход из Чёрного моря
Судоходство через пролив Дарданеллы в Турции приостановлено из-за сильного лесного пожара на Галлипольском полуострове. Об этом 6 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Hurriyet.
Единственный проход из российских портов Чёрного моря во внешние воды закрыт в связи с тем, что тушение пожара ведется в том числе со стороны моря.
Bir taraftan #AçgözlüSermaye ,bir taraftan #Âteş ,#Orman’larımızı yok ediyor!— AHMET İYİMAYA (@ahmet_iyimaya) July 6, 2020
Vatan ve tarihimiz kavruluyor!
Temiz havamız kavruluyor!
Geleceğimiz kavruluyor!
Ağacı en az anamı sevdiğim kadar seviyorum!#geliboluyanıyor demeyi,milli bir ar kabûl ediyorum!
Allahım... pic.twitter.com/1eROhGPWUJ
По словам министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, огонь начал распространение около 15.00 мск в районе деревни Ильгардере, источник пожара пока неизвестен.
Пожар тушат два самолета-амфибии, 20 вертолетов, 107 пожарных машин и около 400 пожарных.