FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
71.34р80.56р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
06.07.2020 19:47
0
Печать

Из-за пожаров в Турции судам перекрыли единственный выход из Чёрного моря

Судоходство через пролив Дарданеллы в Турции приостановлено из-за сильного лесного пожара на Галлипольском полуострове. Об этом 6 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Hurriyet.

Единственный проход из российских портов Чёрного моря во внешние воды закрыт в связи с тем, что тушение пожара ведется в том числе со стороны моря.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, огонь начал распространение около 15.00 мск в районе деревни Ильгардере, источник пожара пока неизвестен.

Пожар тушат два самолета-амфибии, 20 вертолетов, 107 пожарных машин и около 400 пожарных.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний