Из-за пожаров в Турции судам перекрыли единственный выход из Чёрного моря

Судоходство через пролив Дарданеллы в Турции приостановлено из-за сильного лесного пожара на Галлипольском полуострове. Об этом 6 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Hurriyet.

Единственный проход из российских портов Чёрного моря во внешние воды закрыт в связи с тем, что тушение пожара ведется в том числе со стороны моря.