FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
71.34р80.56р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
06.07.2020 19:55
0
Печать

Петербургские музеи открывают двери: где густо — где пусто

6 июля стал первым днем работы петербургских музеев. Корреспондент «Фонтанки» заглянул в те, что открывались первыми, и обнаружил: горожане не спешат приобщаться к прекрасному. Исключение составил Зоологический, где по случаю открытия объявили бесплатный вход.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

В Мемориальном музее Суворова оказалось весьма просторно — к середине дня там прошло менее полусотни человек, и просторные залы оставляли минимальные шансы для контакта с публикой.

Оживленнее было в Центральном выставочном зале «Манеж» — фотовыставку агентства Magnum «Иной взгляд» посетили порядка 230 человек (цифры не окончательные на этот день). Пространство теперь продает онлайн-билеты на определенные временные слоты, проходить можно в течение всего часа, не толпясь. Некоторое скопление посетителей у дверей наблюдалось только в самом начале рабочего дня («Манеж» работал с 11.00).

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Не было опасного скопления людей и в Музее обороны и блокады Ленинграда — там людей пускают каждые полтора часа, не более 15 человек, по предварительной записи.

А вот радость открытия Заячьего острова разделили достаточно много посетителей по меркам буднего дня. Интерес вызвали не только прогулки, но и посещение, например, Петропавловского собора.

Напомним, ранее «Фонтанка» рассказала о том, что 6 июля начали работу свыше 110 музеев ЗВО, включая крейсер «Аврора».

День в день с музеями Петербурга начал работу Лувр.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний