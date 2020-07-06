6 июля стал первым днем работы петербургских музеев. Корреспондент «Фонтанки» заглянул в те, что открывались первыми, и обнаружил: горожане не спешат приобщаться к прекрасному. Исключение составил Зоологический, где по случаю открытия объявили бесплатный вход.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

В Мемориальном музее Суворова оказалось весьма просторно — к середине дня там прошло менее полусотни человек, и просторные залы оставляли минимальные шансы для контакта с публикой.

Оживленнее было в Центральном выставочном зале «Манеж» — фотовыставку агентства Magnum «Иной взгляд» посетили порядка 230 человек (цифры не окончательные на этот день). Пространство теперь продает онлайн-билеты на определенные временные слоты, проходить можно в течение всего часа, не толпясь. Некоторое скопление посетителей у дверей наблюдалось только в самом начале рабочего дня («Манеж» работал с 11.00).

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Не было опасного скопления людей и в Музее обороны и блокады Ленинграда — там людей пускают каждые полтора часа, не более 15 человек, по предварительной записи.

А вот радость открытия Заячьего острова разделили достаточно много посетителей по меркам буднего дня. Интерес вызвали не только прогулки, но и посещение, например, Петропавловского собора.

Напомним, ранее «Фонтанка» рассказала о том, что 6 июля начали работу свыше 110 музеев ЗВО, включая крейсер «Аврора». День в день с музеями Петербурга начал работу Лувр.