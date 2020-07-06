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06.07.2020 19:29
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Акции «Норникеля» упали на 5% после оценки урона окружающей среде почти в 150 млрд рублей

Акции горно-металлургической компании «Норильский никель» в ходе торгов на фондовом рынке упали на 5% после того, как «дочке» компании выставили счет за загрязнение окружающей среды. Об этом 6 июля свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 18:43 мск, акции «Норникеля» опустились на 5% и торговались по 18 050 рублей за ценную бумагу. При этом минимальная цена, зафиксированная на торгах в понедельник, составила 17 910 рублей. Последний раз котировки компании опускались ниже 18 тыс. рублей 23 марта.

Акции упали на фоне сообщений об оценке ущерба от аварии, случившейся 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», входящего в «Норникель». Там разрушился резервуар с топливом и в воду попало более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Катастрофе только через несколько суток присвоили режим чрезвычайного положения, после критики местных властей президентом Владимиром Путиным было возбуждено сразу три уголовных дела.

Росприроднадзор оценил последствия катастрофы почти в 148 млрд рублей и предложил «Норильско-Таймырской энергетической компании» заплатить эту сумму добровольно. Размер санкции соответствует трети прибыли «Норникеля» за 2019 год.

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