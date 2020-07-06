Акции «Норникеля» упали на 5% после оценки урона окружающей среде почти в 150 млрд рублей

Акции горно-металлургической компании «Норильский никель» в ходе торгов на фондовом рынке упали на 5% после того, как «дочке» компании выставили счет за загрязнение окружающей среды. Об этом 6 июля свидетельствуют данные Московской биржи.



По данным на 18:43 мск, акции «Норникеля» опустились на 5% и торговались по 18 050 рублей за ценную бумагу. При этом минимальная цена, зафиксированная на торгах в понедельник, составила 17 910 рублей. Последний раз котировки компании опускались ниже 18 тыс. рублей 23 марта.

