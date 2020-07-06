В Смольном рассказали, почему при выборе доноров ковидной плазмы предпочтение отдают мужчинам

Есть три базовых требования к донорам, которые переболели коронавирусом и хотят поделиться плазмой с антителами, рассказал вице-губернатор Олег Эргашев.



«Мы всегда отдаем предпочтение мужчинам. Как правило, женщинам необходимо делать дополнительные исследования. Потому что у беременных женщин появляются антитела к лейкоцитарному фактору. Это осложняет забор плазмы, — сообщил чиновник 6 июля в эфире канала «Санкт-Петербург». — Во-вторых, это должны быть люди от 18 до 55 лет. Это наиболее устойчивый контингент, который легко переносит сдачу и крови, и плазмы, и [такие люди] являются хорошими донорами. В-третьих, это должны быть люди, которые не имеют ни хронических, ни каких-то других инфекционных заболеваний».