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06.07.2020 19:08
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В «панельке» на Науки тушили квартирный пожар. В больницу попал мужчина

Пожарные оперативно потушили пожар в квартире в Калининском районе. Хозяину горевшей квартиры потребовалась медицинская помощь.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании в трехкомнатной квартире на первом этаже дома 2 по проспекту Науки поступило в единую службу спасения в 18:02.

В одной из комнат горела обстановка на площади 10 кв. м.

Из квартиры был эвакуирован мужчина. После осмотра врачами скорой было принято решение о госпитализации его в НИИ Джанелидзе.

Пожар ликвидирован.

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