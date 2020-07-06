Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании в трехкомнатной квартире на первом этаже дома 2 по проспекту Науки поступило в единую службу спасения в 18:02.



В одной из комнат горела обстановка на площади 10 кв. м.



Из квартиры был эвакуирован мужчина. После осмотра врачами скорой было принято решение о госпитализации его в НИИ Джанелидзе.

