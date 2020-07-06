В «панельке» на Науки тушили квартирный пожар. В больницу попал мужчина
Пожарные оперативно потушили пожар в квартире в Калининском районе. Хозяину горевшей квартиры потребовалась медицинская помощь.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании в трехкомнатной квартире на первом этаже дома 2 по проспекту Науки поступило в единую службу спасения в 18:02.
В одной из комнат горела обстановка на площади 10 кв. м.
Из квартиры был эвакуирован мужчина. После осмотра врачами скорой было принято решение о госпитализации его в НИИ Джанелидзе.
Пожар ликвидирован.