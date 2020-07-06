Специалист петербургской больницы рассказал, кого и как быстро спасает ковидная плазма

В Петербурге переливают плазму пациентам с тяжелым течением коронавируса, с положительным тестом на COVID-19, с признаками дыхательной недостаточности и с лабораторными признаками цитокинового шторма. И действует она довольно эффективно, заявил главный специалист по анестезиологии и реаниматологии больницы № 40 Евгений Гарбузов.



«Это эффективный метод лечения, когда он сделан по показаниям и вовремя. Наиболее эффективно в первые трое-семь суток от начала заболевания, когда идет активная репликация вируса, в это время переливание плазмы может сопровождаться даже обрывающим эффектом. Пациенты уже на вторые сутки чувствуют себя значительно лучше, улучшаются лабораторные показатели клиники и уменьшаются признаки дыхательной недостаточности», — рассказал он 6 июля в эфире канала «Санкт-Петербург».