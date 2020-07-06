FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +20
70.50р79.22р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
06.07.2020 19:03
0
Печать

Специалист петербургской больницы рассказал, кого и как быстро спасает ковидная плазма

В Петербурге переливают плазму пациентам с тяжелым течением коронавируса, с положительным тестом на COVID-19, с признаками дыхательной недостаточности и с лабораторными признаками цитокинового шторма. И действует она довольно эффективно, заявил главный специалист по анестезиологии и реаниматологии больницы № 40 Евгений Гарбузов.

«Это эффективный метод лечения, когда он сделан по показаниям и вовремя. Наиболее эффективно в первые трое-семь суток от начала заболевания, когда идет активная репликация вируса, в это время переливание плазмы может сопровождаться даже обрывающим эффектом. Пациенты уже на вторые сутки чувствуют себя значительно лучше, улучшаются лабораторные показатели клиники и уменьшаются признаки дыхательной недостаточности», — рассказал он 6 июля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Серьезных побочных явлений врачи, по его словам, пока не видели. Максимум — повышение температуры.

В Петербурге плазма с антителами уже позволила вылечить 60 больных, 24 еще находится на лечении.

Ранее в Смольном заявили, что на сегодняшний день в Петербурге только 164 дозы ковидной плазмы, и призвали переболевших стать донорами.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний