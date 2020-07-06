В РФ готовят новые законы по защите от вмешательства из-за рубежа

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета до 1 октября должна подготовить законодательные предложения по борьбе с внешним вмешательством во внутренние дела РФ. Об этом сообщает 6 июля «Интерфакс» со ссылкой на главу комиссии Андрея Климова.



По словам сенатора, специальная мониторинговая группа комиссии собрала данные о попытках иностранного вмешательства в дела РФ в период подготовки конституционных поправок и проведения общероссийского голосования.



«Материалы мониторинговой группы нашей комиссии свидетельствуют о том, что такого рода внешнее вмешательство осуществлялось с момента оглашения президентом РФ предложения по началу работы над конституционными новациями, то есть с 15 января, и продолжается до настоящего времен», — уверен Климов.

