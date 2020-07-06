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06.07.2020 18:59
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В РФ готовят новые законы по защите от вмешательства из-за рубежа

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета до 1 октября должна подготовить законодательные предложения по борьбе с внешним вмешательством во внутренние дела РФ. Об этом сообщает 6 июля «Интерфакс» со ссылкой на главу комиссии Андрея Климова.

По словам сенатора, специальная мониторинговая группа комиссии собрала данные о попытках иностранного вмешательства в дела РФ в период подготовки конституционных поправок и проведения общероссийского голосования.

«Материалы мониторинговой группы нашей комиссии свидетельствуют о том, что такого рода внешнее вмешательство осуществлялось с момента оглашения президентом РФ предложения по началу работы над конституционными новациями, то есть с 15 января, и продолжается до настоящего времен», — уверен Климов.

К разработке предложений привлекут экспертов и заинтересованные структуры.

По словам сенатора, в развернутом виде результаты мониторинга будут раскрыты в ежегодном докладе комиссии 15 июля в рамках пленарного заседания Совета Федерации.

Ранее замглавы МВД РФ Игорь Зубов сообщил, что на протяжении всего периода подготовки и проведения общероссийского голосования по Конституции ведомство фиксировало попытки повлиять на выбор российских граждан с помощью мобильных телефонов и сайтов, зарегистрированных преимущественно за рубежом.

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Комментарии (3)

89523717595
вмешательство из за рубежа - то есть с тв выгонят британца брилева , итальянца соловьева ????
kоt-obormot
Да говорите сразу честно: "По защите награбленной, и изъятой у Россиян собственности".
Pilat
А почему бы не собрать предложения по данному вопросу у народа?
Или теперь мнение людей неинтересно?
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