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06.07.2020 18:54
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Плавание отменяется. Costa Cruises не будет выполнять круизы по Балтике до 15 августа

Паромная компания Costa Cruises продлила приостановку круизного сообщения до 15 августа 2020 года, круизы по Северной Европе отменены до конца летнего сезона — 2020, сообщила пресс-служба оператора 6 июня.

«Решение связано с неопределенностью поэтапного открытия портов для захода круизных судов и ограничениями на передвижения людей, которые все еще могут иметь место в связи с глобальной пандемией Covid-19», — отметили в Costa Cruises. Компания также проинформировала об отмене всех будущих круизов на лайнере Costa Victoria.

Пассажирам, чье путешествие не состоится, обещают компенсировать ущерб «в соответствии с законодательством в отношении чрезвычайной ситуации». Сейчас круизная компания разрабатывает новые протоколы безопасности, соответствующие требованиям регулирующих инстанций, для возобновления круизов в ближайшее время.

Паромная компания Moby SPL ранее отменила рейсы парома «Принцесса Анастасия» до 12 июля.

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