Замглавы Минобрнауки Лукашевич арестована по делу о мошенничестве на 50 млн рублей

Тверской суд Москвы 6 июля отправил под стражу заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич в рамках дела о мошенничестве на сумму более 50 млн рублей, передаёт ТАСС.

О такой мере пресечения просило следствие. Судья Марина Сизинцева, которая вынесла решение об удовлетворении ходатайства, назначила Лукашевич меру пресечения в виде ареста до 16 августа.

По данным следствия, в 2016 году глава коммерческой организации получила бюджетные средства и заключила договоры с индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки. Однако полностью выполнять взятые на себя обязательства она не собиралась. Заказчику представили результат выполненных работ, но он не соответствовал условиям, прописанным в договоре. За приёмку отвечал сообщник Сизинцевой, один из руководителей Минобрнауки.