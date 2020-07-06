Беглов: Эпидемия коронавируса не закончилась, но врачи приобрели опыт

Петербург постепенно возвращается к привычной жизни, но это не конец эпидемии, «ситуация остаётся напряжённой», заявил губернатор Александр Беглов.
«Сейчас главное — продолжить работу на улучшение эпидемической ситуации. Мы начинаем возвращать федеральные стационары к профильной деятельности. У нас сохраняется объем стационарных коек, которые мы можем развернуть максимально оперативно. В больницах сформирован запас средств индивидуальной защиты и лекарств. Но главное — медики приобрели опыт. Берегите себя, эпидемия не закончилась, но новые стандарты эпидемической безопасности могут сохранить здоровье», — сообщил глава города 6 июля в эфире «Радио России».
Напомним, что в Петербурге 6 июля зафиксировано еще 280 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе 25 816 случаев заражения COVID-19. Умерли 1389 человек. Выздоровели 20 174.