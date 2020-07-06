Генпрокуратура нашла на Украине источник ложной информации об аварии на АЭС под Петербургом
Генеральная прокуратура России нашла украинские сайты, с которых в период плебисцита распространялись фейки об аварии на АЭС под Санкт-Петербургом. Об этом 6 июля сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Алексея Жафярова.
«Накануне дня голосования [по поправкам к Конституции РФ] нами были установлены украинские интернет-ресурсы, с которых активно распространялись ложные сведения об аварии на АЭС под Санкт-Петербургом, что преследовало своей целью создать панические настроения», — сказал он, выступая в Совете Федерации.
Ранее с опровержением фейков выступал концерн «Росэнергоатом», который 29 июля сообщал, что никаких ЧП на энергоблоке № 2 Ленинградской атомной электростанции не происходило.
«Новость, которую украинские СМИ выдают за свежую, имела место быть в 2015 году, о чем в то время концерн «Росэнергоатом» проинформировал общественность, СМИ и все заинтересованные органы», — говорилось в официальном сообщении концерна.