Генпрокуратура нашла на Украине источник ложной информации об аварии на АЭС под Петербургом

Генеральная прокуратура России нашла украинские сайты, с которых в период плебисцита распространялись фейки об аварии на АЭС под Санкт-Петербургом. Об этом 6 июля сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Алексея Жафярова.



«Накануне дня голосования [по поправкам к Конституции РФ] нами были установлены украинские интернет-ресурсы, с которых активно распространялись ложные сведения об аварии на АЭС под Санкт-Петербургом, что преследовало своей целью создать панические настроения», — сказал он, выступая в Совете Федерации.

