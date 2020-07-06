Реконструкция на севере кольцевой автодороги Петербурга на сутки вновь вносит ограничения в схему движения транспорта. Дорожно-строительные работы на 24 часа перекроют два съезда на развязке с проспектом Энгельса.



Как сообщает 6 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 7:00 7 июля до 7:00 8 июля будут полностью закрыты для движения съезды № 5 и № 8. Речь идет о съезде с внешнего кольца КАД в Ленинградскую область в направлении трассы А-121 «Сортавала» и въезде с проспекта Энгельса из Петербурга на внешнее кольцо КАД.